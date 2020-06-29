شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني أكبر بنك ياباني يتطلع للعمل في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت «رويترز» أن شركة «إس.إم.بي.سي» للأوراق المالية، الوسيط في مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية اليابانية (SMFG)، ثاني أكبر بنوك اليابان، تخطط لإنشاء مكتب لها في أبوظبي، في سعيها للاستفادة من سوق الديون البالغة قيمتها 80 مليار دولار في الشرق الأوسط. في حين أن هناك شركات وساطة يابانية أخرى تعمل مسبقاً في دبي.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «إس.إم.بي.سي» يويتشيرو كوندو: نهدف إلى فتح موقع عمل في أبوظبي، وليس دبي، لأن الوحدة المصرفية في مجموعتنا لديها شبكة قوية هناك.
وفي هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة التي يمر بها ثالث أكبر اقتصاد في العالم جراء وباء «كورونا»، تركز شركات الوساطة اليابانية بشكل أكبر على استراتيجياتها الخارجية بهدف زيادة الإيرادات.
وقال كوندو، إن وحدة الوساطة تخطط لبدء العمل في أبوظبي في أقرب وقت ممكن، لكن من الصعب معرفة المدة التي ستستغرقها الموافقات التنظيمية بسبب وباء «كورونا».
يذكر أن إجمالي سوق الدين في اليابان بلغ نحو 15 تريليون ين (140.07 مليار دولار)، في السنة المالية الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر ثاني أكبر بنك ياباني يتطلع للعمل في أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.