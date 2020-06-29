«ويز أبوظبي» سادس ناقل وطني بدأت إجراءات التراخيص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن وجود «ويز إير أبوظبي» كسادس ناقل وطني في الدولة، يدعم المكانة المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات، باعتبارها محوراً عالمياً للسفر الجوي، ونأمل أن تجلب هذه الخدمة مكانة دولية للعاصمة أبوظبي، ودولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.

وأضاف سيف السويدي: نبارك لدولة الإمارات هذا الإنجاز الجديد في قطاع الطيران. إن اعتماد مجلس الوزراء لشركة «ويز إير أبوظبي» ناقلًا وطنياً لدولة الإمارات يعكس القوة والثقة التي يتمتع بها قطاع الطيران في دولة الإمارات، وآفاقه الواعدة على المدى الطويل.

وقال: إن إعلان الإمارات عن هذه الخطوة في ظل الظروف التي يمر بها العالم، هو دليل على قوة وصلابة قطاع الطيران الإماراتي، ومرونته، وقدرته على التقدم في ظل أصعب الظروف، بفضل بنيته التحتية المتطورة، وكوادره المثابرة.

وقال السويدي، تقدمت شركة «ويز إير أبوظبي»، الناقل الوطني السادس لدولة الإمارات بطلب للحصول على «شهادة المشغل الجوي» من الهيئة العامة للطيران المدني، حيث بدأت بالإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة والإجراءات القانونية لبدء تسيير رحلاتها.