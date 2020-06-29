لجنة الشكاوى في «الوطني» تناقش 25 شكوى وتحفظ 11 منها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أوضح علي جاسم أحمد رئيس لجنة «الشكاوى» في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر الذي انطلق في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 حتى الآن، منها اجتماع واحد عن بُعد، وناقشت خلالها (25) شكوى تم البت فيها من قبل اللجنة وتم استعراض جميع المرفقات والآراء القانونية لهذه الشكاوى، واتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأنها، لافتاً إلى أنه تم حفظ 11 شكوى بعد الاطّلاع على مبررات الجهات الحكومية.

وقال: تم حل اثنتين من الشكاوى، في حين ما يزال هناك (12) شكوى أمام اللجنة بانتظار ردود الجهات الحكومية بشأنها، مشيراً إلى أنها ساهمت في إنجاح أعمال المجلس خلال الدور الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، لافتاً إلى أن خطة عمل اللجنة تضمنت النظر في جميع الشكاوى ابتداءً باستقبال الشكوى عن طريق مكتب رئيس المجلس، ومن ثم إحالة الشكوى لأعضاء اللجنة مرفقاً بها الرأي القانوني المعد من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وإرسال رسالة للجهة المشكو في حقها للاستفسار عن ما ورد في الشكوى وموافاة اللجنة برد الجهة المعنية، مع سرعة إخطار الشاكي بذلك، بالإضافة إلى استعداد اللجنة لتلقي الشكاوى والتعامل معها حسب النظام بأسرع وقت ممكن.

وأضاف أن اللجنة أوصت بضرورة استعجال الردود على الشكاوى لأهمية موضوعاتها، مشيراً إلى أنها قامت بإرسال 10 رسائل موجهة لجهات حكومية للاستفسار عن الشكاوى المطروحة أمامها، لتوضيح الأمر لمقدميها.

وأوضح علي جاسم أن اللجنة خلصت إلى عدد من التوصيات والمقترحات ضمن إطار النظام الداخلي للمجلس والتي تهدف إلى ترجمة رؤى القيادة العليا وتحقيق طموحات المواطنين وتضمنت التوصيات: ابتكار آلية جديدة للتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص والعلاقة بموضوعات الشكاوى لتسريع الرد على مخاطبات اللجنة بشأن هذه الشكاوى، ووضع خطة تهدف إلى سرعة الرد على أصحاب الشكاوى بخصوص القبول المبدئي أو عدمه لشكواهم، وحصر اختصاص اللجنة في النظر في الشكاوى المقدمة ضد الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية دون المحلية، وقيام الأمانة العامة للمجلس بالتواصل مع الشاكي للتحقق من مدى تنفيذ الجهة ذات الاختصاص والعلاقة بتطبيق الالتزامات تجاه الشاكي في حال اتخاذ اللجنة القرار النهائي بشأن الشكوى، وإحالة الشكاوى ذات الطبيعة المتشابهة، والتي تشكل ظاهرة تمس شريحة عريضة من المواطنين إلى اللجان المختصة في المجلس لإدراجها ضمن محاور الموضوعات التي سيتم تبنّيها.