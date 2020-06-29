السعودية: 1659 اعتداءً حوثيّاً استهدف المدنيين بالمملكة بدعم إيراني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، عن 1659 اعتداءً حوثيّاً استهدف المدنيين في السعودية، بدعم إيرانيّ. ونشرت الخارجية، عبر حسابها في تويتر، إنفوجراف، بيّنت من خلاله أن الاعتداءات الحوثية على المملكة، كانت 318 اعتداء بواسطة صواريخ باليستية، و371 اعتداء بواسطة طائرات دون طيار، و64 اعتداء بواسطة زوارق مفخخة، و153 اعتداء بواسطة ألغام بحرية. وأشارت وزارة الخارجية، أن الاعتداءات الحوثية هددت حياة المدنيين، واستهدفت الأعيان المدنية، وحاولت الإضرار بالاقتصاد العالمي والمعابر المائية، كما أنها خرقت القانون الدولي الإنساني.

في الأثناء، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن إيران هي الدولة الأولى التي تدعم الإرهاب في العالم، داعياً إلى اتخاذ موقف حازم حيال ذلك.

وذكر الجبير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية براين هوك، أن إيران «أول دولة في العالم تدعم الإرهاب». كما «تدعم الطائفية وتعمل على زعزعة المنطقة».

وأشار الجبير إلى عمل الرياض مع واشنطن على منع طهران من تصدير الأسلحة للإرهابيين. وتابع: «إيران ستصبح أكثر عدوانية في حال رفع تمديد حظر الأسلحة. ونعمل حالياً مع واشنطن لمنع إيران من تصدير الأسلحة للمنظمات الإرهابية».

ودعا الجبير العالم إلى «اتخاذ موقف حازم ضد إيران»، مضيفاً: «إذا أرادت أن تكون دولة طبيعية، فعليها أن تحترم القوانين الدولية، آنذاك ستتمكن من تحسين علاقاتها، لكن يبدو أن طهران لا تريد أن تفعل ذلك».

من جهته، قال هوك إن رفع حظر السلاح عن إيران: «سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة». وأضاف: «قرار حظر السلاح تم خرقه من قبل طهران مراراً. يجب تمديد حظر الأسلحة عليها»، مشيراً إلى أنه «في حال رفع حظر السلاح عن إيران فإنها ستقوم بتحديث ترسانتها ودعم الميليشيات الموالية لها». ولفت هوك إلى اعتراض شحنات أسلحة إيرانية لليمن في شهري نوفمبر وفبراير الماضيين.