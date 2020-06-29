شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف هندي وباكستاني يعودون إلى وطنيهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء أكدت سفارتا الهند وباكستان لدى الدولة عودة 150 ألفاً من مواطني البلدين، حيث عاد 90 ألف هندي، و60 ألف باكستاني إلى وطنيهم، عبر رحلات إجلاء خاصة، ممن سجلوا للعودة في وقت سابق على الموقع الإلكتروني الذي وفرته السفارتان، حيث سجل إجمالي 450 ألف هندي، و80 ألف باكستاني للعودة، ومن المتوقع أن يسافر البقية بشكل طبيعي عبر رحلات السفر بين الإمارات والبلدين.

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