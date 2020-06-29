شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو يتسارع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت بيانات من المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن تحسن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو تعزز في يونيو/حزيران؛ بعد ارتفاع طفيف في مايو/أيار في ظل تغيرات إيجابية بجميع القطاعات، ومشاعر أكثر تفاؤلاً حيال مستقبل قطاع الأعمال.
وارتفعت المعنويات بشكل عام إلى 75.7 نقطة في يونيو /حزيران من 67.5 في مايو /أيار، غير أنها ظلت دون توقعات السوق البالغة 80 وأقل كثيراً من معدل عند 100 منذ عام 2000.
هوى المؤشر في إبريل /نيسان لأدنى مستوياته منذ بدء الإحصاء في 1985؛ إذ تسببت إجراءات الإغلاق العام في توقف قطاعات كبيرة من الاقتصاد.
وجاءت الزيادة المسجلة في مايو/أيار بدعم ارتفاع في المعنويات بقطاع الصناعة ولدى المستهلكين. وشملت الزيادة الجديدة في يونيو/حزيران جميع القطاعات، وكان الانتعاش الأكبر في قطاعي تجارة التجزئة والخدمات. ويساهم قطاع الخدمات بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
ومن أكبر بواعث تحسن المعنويات: التوقعات بشأن الإنتاج والطلب في المستقبل أو خطط المشتريات. وجاءت نظرة جميع القطاعات إيجابية بشأن خطط التوظيف؛ إذ عوض المؤشر ما بين 40 و60% من الخسائر التي تكبدها في مارس/آذار وإبريل/نيسان.
وسجلت أيضاً أكبر اقتصادات منطقة اليورو - فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا - جميعها ارتفاعاً في المعنويات.
وصعدت توقعات أسعار البيع بشكل ملحوظ في قطاعات الصناعة والخدمات والتجزئة. وفي المقابل، هوت توقعات أسعار المستهلكين إلى مستوى لم تشهده منذ الأزمة المالية. (رويترز)
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