السجن 8 سنوات لرجل أعمال استغل قاصراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيهاب عطا

عاقبت محكمة جنايات دبي، أمس الاثنين، رجل أعمال آسيوياً (36 عاما) بالسجن 8 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، كان قد اشترك مع أخرى هاربة في استغلال قاصر لم تتجاوز 16 عاماً، وإجبارها على العمل في العمال المنافية للآداب.

تعود تفاصيل القضية إلى ما شهدت به المجني عليها، أنها حضرت إلى الدولة للعمل لتساعد عائلتها في موطنها، وأرسلت عمتها إليها أحد الأشخاص لاستقبالها في المطار، بعدها عاشت مع عمتها لمدة 5 أشهر ، قبل أن تطلب منها أن تعمل في مراكز التدليك وتقوم بالأعمال المنافية للآداب ، نظير 50 درهماً زيادة على مرتبها في كل يوم، وبالفعل عملت 7 أيام ولم تتحمل ذلك، فلم تستمر إلا أن عمتها أخبرتها بأنه يجب عليها الاستمرار في العمل حتى لا تضطرها لتسفيرها وإعادتها إلى موطنها.

وفي تلك الفترة تعرفت إلى المتهم ، وعندما علمت عمتها كسرت هاتفها حتى لا تتصل بالمتهم، فاشترى لها هاتفاً آخر، وفي أحد الأيام طلب أن يقابلها ثم ذهب بها إلى أحد الملاهي الليلية ، وقدم إليها مشروباً غازياً مخلوطاً بمشروب كحولي، فبدأت تفقد تركيزها حتى أخذها إلى شقة وعاشرها لتستيقظ وتكتشف ما فعله بها، ثم أخذها إلى أحد مراكز التدليك لتمارس عملها القديم فرفضت، فأعادها إلى عمتها، فأخبرتها بما حدث، وبعد مرور شهر قبض على عمتها في قضية دعارة فاتصلت عمتها بالمتهم وأوصته على رعايتها والاهتمام بها، وطلبت من المجني عليها أن تنفذ أوامره وتعمل في مراكز التدليك، كونه العمل الوحيد الذي سيدر لها دخلاً تستطيع أن ترسل منه أموالاً إلى عائلتها في موطنها، وبالفعل قبلت وعادت إلى هذا النوع من العمل، واستمرت فيه لمدة 4 أشهر لم يعطها المتهم خلالها غير 200 درهم أرسلتها لأهلها .