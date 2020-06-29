الصحة السعودية تكشف مدى خطورة فيروس كورونا على الأطفال

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وأشار إلى أن الإصابة لدى الأطفال أقل خطورة من البالغين، وكذلك المضاعفات الصحية التي تحصل أقل ضررًا من فئة البالغين، ولكن ينبغي الحذر والحرص على الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة بشكل أكبر.
وكشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 186436.
في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2363 ما يرفع الإجمالي إلى 127118 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1599 حالة، بعد تسجيل 48 حالة.
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