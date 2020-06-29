وجاءت تصريحات غانتس ردا على خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والذي بث عبر الفيديو، في المؤتمر السنوي لمنظمة "مسيحيون موحدون من أجل إسرائيل" الإنجيلية الأمريكية، والتي تعتبر من أكبر المنظمات الداعمة لمخطط الضم.
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وبحسب وكالة أنباء "بترا" الأردنية، قال غانتس: "قبل دفع التحركات السياسية قدما، ينبغي العمل على مساعدة الإسرائيليين للعودة إلى أعمالهم وكسب قوت يومهم باحترام، في ظل تفشي جائحة كورونا".
واعتبر غانتس أن الاقتصاد الإسرائيلي هو القضية الأهم، قائلا: "هذا هو الموضوع المقدس فقط"، في إشارة إلى رفضه خطة الضم.
وأتت تصريحات غانتس خلال اجتماع عقده، اليوم الاثنين، مع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، آفي بركوفيتش، والذي بحثا فيه خطة الضم.
كانت هذه تفاصيل خبر "غير تاريخي"... وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد رفضه موعد خطة الضم الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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