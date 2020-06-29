"غير تاريخي"... وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد رفضه موعد خطة الضم الإسرائيلية

وجاءت تصريحات غانتس ردا على خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والذي بث عبر الفيديو، في المؤتمر السنوي لمنظمة "مسيحيون موحدون من أجل إسرائيل" الإنجيلية الأمريكية، والتي تعتبر من أكبر المنظمات الداعمة لمخطط الضم.

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ودعا نتنياهو في خطابه إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، موجها دعوة إلى السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات، معتبرا أنه يجب عليهم (الفلسطينيين)، عدم تفويت هذه الفرصة.

وبحسب وكالة أنباء "بترا" الأردنية، قال غانتس: "قبل دفع التحركات السياسية قدما، ينبغي العمل على مساعدة الإسرائيليين للعودة إلى أعمالهم وكسب قوت يومهم باحترام، في ظل تفشي جائحة كورونا".

واعتبر غانتس أن الاقتصاد الإسرائيلي هو القضية الأهم، قائلا: "هذا هو الموضوع المقدس فقط"، في إشارة إلى رفضه خطة الضم.

وأتت تصريحات غانتس خلال اجتماع عقده، اليوم الاثنين، مع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، آفي بركوفيتش، والذي بحثا فيه خطة الضم.