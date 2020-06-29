وزيرة الثقافة المصرية تكشف موعد الدورة المقبلة لمعرض القاهرة للكتاب

وخلال حوارها مع "سبوتنيك"، أكدت الوزيرة أنه ومنذ انتهاء الدورة السابقة 2020، تعمل الوزارة على الترتيبات الخاصة بالدورة المقبلة 2021.
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وعن عام "الثقافة المصرية – الروسية"، قالت الوزيرة: "بالطبع تسبب انتشار فيروس كورونا في تأجيل فعاليات عام "مصر - روسيا"، والتي استعدت لها الوزارة بأجندة ثقافية وفنية وفكرية تضم أنشطة تبادلية متنوعة ومع انحسار الوباء سيتم تنفيذها بما يليق بتاريخ البلدين والعلاقات الوطيدة التي تربط بين شعبيهما".
كما أكدت الوزيرة استئناف الأنشطة الثقافية بجميع قطاعات الوزارة بشكل تدريجي ضمن الخطة العامة للدولة، وباتباع كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من الدولة.
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