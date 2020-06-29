اخبار الخليج

وزيرة الثقافة المصرية تكشف موعد الدورة المقبلة لمعرض القاهرة للكتاب

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

وخلال حوارها مع "سبوتنيك"، أكدت الوزيرة أنه ومنذ انتهاء الدورة السابقة 2020، تعمل الوزارة على الترتيبات الخاصة بالدورة المقبلة 2021.

© Photo / MOHAMMED HEMAIDA

وحول موعد انعقاد المعرض، قالت عبد الدايم: "معرض القاهرة الدولي للكتاب حدث عالمي يعكس ريادة مصر الحضارية، ومنذ انتهاء الدورة السابقة بدأنا في الإعداد للدورة الجديدة التي تحمل الرقم 52، والمقرر حتى الآن انعقادها فى يناير 2021، ونحن نعكف حاليا على دراسة وتحديد آليات إقامتها وتشغيلها بما يتناسب مع المرحلة".

وعن عام "الثقافة المصرية – الروسية"، قالت الوزيرة: "بالطبع تسبب انتشار فيروس في تأجيل فعاليات عام "مصر - روسيا"، والتي استعدت لها الوزارة بأجندة ثقافية وفنية وفكرية تضم أنشطة تبادلية متنوعة ومع انحسار الوباء سيتم تنفيذها بما يليق بتاريخ  البلدين والعلاقات الوطيدة التي تربط بين شعبيهما".

كما أكدت الوزيرة استئناف الأنشطة الثقافية بجميع قطاعات الوزارة بشكل تدريجي ضمن الخطة العامة للدولة، وباتباع كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من الدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة المصرية تكشف موعد الدورة المقبلة لمعرض القاهرة للكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا