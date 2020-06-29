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الإمارات تعلن عن الفتح التدريجى للمساجد ودور العبادة بدءا من الأربعاء المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس في الإمارات عن بدء المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة اعتباراً من يوم الأربعاء الأول من يوليو بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وأضاف الظاهري أنه سيتم الفتح التدريجي لمساجد الدولة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لإقامة الصلوات الخمس، وقد تم تحديد نسبة للطاقة الاستيعابية لها بحيث لا تتجاوز 30%.

مؤكداً أنه تم إجراء فحوصات شملت أئمة المساجد والعاملين في المساجد ودور العبادة.

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