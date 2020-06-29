شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف عدد من رجال الأمن العام بالأردن على خلفية إلقاء القبض على أحد الاشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر مدير الأمن العام بالأردن، اللواء الركن حسين الحواتمة، بتوقيف عدد من رجال الأمن العام في مركز إصلاح وتأهيل الشرطة ممن ظهروا بمقطع فيديو جرى تداوله أثناء قيامهم بإلقاء القبض على أحد الأشخاص.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الإثنين - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)- إن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أمر بتوقيف عدد من رجال الأمن العام في مركز إصلاح وتأهيل الشرطة ممن ظهروا في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله أثناء قيامهم بإلقاء القبض على شخص أشهر أداة حادة عليهم وحاول إيذاءهم في محافظة جرش، وفتح تحقيق معهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم لما قاموا به من تجاوزات أثناء عملية إلقاء القبض.

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وأكد الناطق الإعلامي، أن مديرية الأمن العام مستمرة في أداء مهامها بمهنية وشفافية ضمن إطار القانون واحترام حقوق الإنسان تنفيذا لرسالتها الأمنية والإنسانية النبيلة وأن أي تجاوز للقانون يوجب المساءلة القانونية.