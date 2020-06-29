شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب حزب الله بالعراق ترفض تسليم السلاح إلى الدولة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمين العام لكتائب حزب الله ـ العراق رفض تسليم السلاح إلى الدولة العراقية بعد إطلاق سراح العناصر المعتقلين من فصيله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف أمين عام كتائب حزب الله العراقي متحديا الدولة العراقية: لن نسلم سلاحنا.

قبلها ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل أنه تم إطلاق سراح جميع عناصر حزب الله العراقى الذين تم اعتقالهم الجمعة الماضية.

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وفى وقت سابق أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، أن كتائب حزب الله العراقية توعدت باستهداف رئيس الوزراء العراقى بعد القبض على قياديين فيها.

وفى سياق مفصل أكد مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق، أن الحوار مع واشنطن كان ناجحا وركز على السيادة وخروج القوات الأمريكية من العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل، وقبلها قال مصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق، إنه لن يسمح لأحد بتهديد العراق مضيفا: نرفض المغامرات الخارجية فى بلدنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، تعرض قرى حوض الوقف فى محافظة ديالى أمس الأربعاء لهجوم بـ "5" قذائف هاون.

وأوضحت الوكالة، أن قرى المخيسة وأبو كرمة ضمن أكبر حوض زراعى شمال شرق بعقوبة، تعرضت إلى هجوم بقذائف هاون أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية .