شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليونان: ندعم مغادرة كل القوى الأجنبية لليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير خارجية اليونان، أنه يدعم مغادرة كل القوى الأجنبية لليبيا، وذلك بعد لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، إن حل الأزمة الليبية يتطلب حلاً يأتى من الليبيين أنفسهم، مشددا فى تصريحاته المشتركة مع نظيره التونسى نور الدين عراي، بعد انتهاء اجتماعهم ، على استعداد اليونان لتقديم خدمات جيدة لتونس فى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى، حيث يدعم الأخير جهود تونس لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنمائية.

وقال إن "اليونان تعترف بالدور الرئيسى فى الاستقرار والبناء الذى تلعبه تونس فى المنطقة.

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وقال دندياس: يسعدنى أيضا أن نتشارك فى فهم مشترك لكيفية تعزيز علاقاتنا الخارجية، مشيرًا إلى أن أساس هذا الرأى المشترك هو التزامنا بالبقاء دائما فى إطار القانون الدولى .

وأضاف: هذا عكس ما يحدث بالضبط مع مشاركة تركيا فى ليبيا ، الأمر الذى يتناقض بشكل مباشر مع قرارات الأمم المتحدة واستنتاجات مؤتمر برلين ، بينما يزعزع استقرار المنطقة.

وأشار دندياس إلى أنه تم استكشاف سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية بين البلدين ، وتم الاتفاق على وجود مجال كبير لمزيد من التحسين، كما نوقشت القضايا ذات الاهتمام الإقليمى وعلاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي.