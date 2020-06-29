شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عريس سعودى فى ليلة الدخلة وهروب المدعوين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الشرطة السعودية القبض على عريس سعودي في ليلة الدخلة، وأحالته مع مسؤول إحدى قاعات الأعراس وطرف ثالث إلى التحقيق لأخذ إفادتهم في الوقت الذي انتفض فيه جميع المدعوين وغادروا المكان.وفق صحيفة"سبق" السعودية.

وبحسب الصحيفة فإن السلطات الأمنية في منطقة عسير لاحظت تجمعا كبيرا في إحدى قاعات الأفراح بمحايل، بعد رصد عشرات السيارات التي تزامن معها وجود أعداد كبيرة للحضور، يفوق العدد المحدد بخمسين شخصًا في المناسبات في إجراء احترازي لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن تطبق الجهات المعنية النظام والجزاءات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

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وقد سبق أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441هـ، بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس «كورونا» المستجد، وجدول تصنيف المخالفات، فقد تم تعديل اللائحة وتحديث جدول التصنيف، ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لها، وفق ما أوردت الشرق الأوسط.



ويتضمن ذلك تعديل الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية، داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع، أو في المناسبات الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها، ليصبح خمسين شخصاً.

وتحديد عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ بمبلغ 10 آلاف ريال، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح

وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار، على النحو الموضح في جدول مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.