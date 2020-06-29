شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال المرئي اليوم /الاثنين/، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسُبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالين العسكري والأمني.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الجانبين بحثا، أيضا، التطورات في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

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