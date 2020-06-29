شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: لن يتم اللجوء لخيار الإغلاق فى حال موجة ثانية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تونس أنه لن يتم اللجوء لخيار الإغلاق في حال موجة ثانية من كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق سجلت تونس إصابة واحدة جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1169 حالة مؤكدة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت وزارة الصحة في بيانها اليوم، حول الوضع الوبائي في البلاد، باكتشاف الإصابة الجديدة بعد إجراء 353 تحليلاً مخبريًا، مؤكدةً تسجيل ارتفاع في عدد المتعافين من الوباء إلى 1029 شخصاً، بالتزامن مع وجود 90 إصابة لا تزال حاملة للفيروس.

وأشارت إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر العدد عند 50 حالة وفاة منذ اكتشاف أول إصابة بهذا الفيروس في تونس.