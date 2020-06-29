شكرا لقرائتكم خبر عن حركة طالبان تعلن إطلاق سراح 20 معتقلا للقوات الأفغانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حركة طالبان إطلاق سراح 20 معتقلا للقوات الأفغانية في ولاية قندوز في إطار اتفاق السلام مع الولايات المتحدة، وفقا لمصادر إعلامية.

قبلها نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، تأكيدهم أن جندي أمريكي على الأقل قتل فى أفغانستان بعد مكافآت روسيا لحركة طالبان.

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وفى وقت سابق رفض الكرملين اليوم الاثنين تقارير إعلامية تشير إلى أن القوات الروسية عرضت دفع مبالغ لمتشددين مرتبطين بحركة طالبان لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان ووصفها بأنها "أكاذيب".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إنه لم يطلع من قبل على جهود المخابرات العسكرية الروسية التي تتحدث عنها التقارير وانتقد تقريرا أوردته صحيفة نيويورك تايمز.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال عن هذه التقارير في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن وسائل الإعلام يجب أن تنتبه لتصريحات ترامب وأضاف أن الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يناقشا قط مثل هذه المزاعم.