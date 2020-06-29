شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى ومسؤول أوروبى يبحثان التحضيرات لمؤتمر دعم سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، هاتفيًا اليوم الاثنين، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التحضيرات الجارية لمؤتمر بروكسل الدولي الرابع حول دعم مستقبل سوريا ودول المنطقة، والمقرر عقده يوم غد بدعوة مشتركة من مفوضة الاتحاد الأوروبي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - أن بوريل أعرب عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة.

وأضافت أن بوريل استذكر بالتقدير استضافة الكويت لثلاثة مؤتمرات للمانحين على التوالي لدعم الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري؛ وذلك بقيادة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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