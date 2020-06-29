النائب العام السودانى يؤكد ضرورة التزام السلمية فى الفعاليات المقررة غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهاب النائب العام السوداني تاج السر الحبر، بجميع المشاركين في التجمعات والفعاليات المقررة غدا، الالتزام بالسلمية، مؤكدا أن حق إبداء الرأي والتجمع السلمي حق دستوري.

وشددت النيابة العامة السودانية، في بيان اليوم الاثنين، على سلمية الفعاليات في مدن السودان المختلفة وتحديد مساراتها ومواقع التجمع.

وأشارت إلى أنه تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بتأمين المواكب والتجمعات مع وزارة الداخلية بكافة مستوياتها، ومدير المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية، والمنطقة المركزية العسكرية، وقوات الدعم السريع، وتم الاتفاق على ضرورة تأمين الفعاليات والتجمعات السلمية في ذكرى 30 يونيو.

وطلب النائب العام ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة بخصوص التعامل مع فيروس كورونا.

كانت السلطات أعلنت إغلاق كل الجسور في العاصمة السودانية اليوم وغدا، وعدم السماح بالتنقل بين مدنها، وإغلاق المتاجر، تأهبا لفعاليات مقررا غدا لإحياء ذكرى ٣٠ يونيو، وهو اليوم الذي شهد مظاهرات حاشدة العام الماضي.

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