شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: بيان الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لإعلان شغور منصب الأمين العام للمجلس قائم في موعده، يوم الأحد الموافق ٥ يوليو ٢٠٢٠، تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بإعتباره المشرف على المنظمات العربية المتخصصة وقراراته نهائية وملزمة.

وأكدت الأمانة العامة أن البيان الصادر اليوم من الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع ، يتضمن معلومات غير صحيحة وغير قانونية.

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وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة ، اليوم الإثنين ، أن المملكة الأردنية الهاشمية والتي ترأست الاجتماع الاستثنائي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وجهت صباح اليوم، الدعوة إلى أعضاء المجلس تأكيدا لدعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للاجتماع الاستثنائي يوم ٥ يوليو القادم للإعلان الرسمي عن شغور المنصب ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتقديم مرشحيها خلال ٤٥ يوما واختيار موظف من داخل المجلس لتسير الأعمال إلى حين إختيار الأمين العام الجديد للمجلس في "سبتمبر ٢٠٢٠".

وكان السفير محمد الربيع ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنتهية ولايته ، أصدر بيان اليوم ، نفى فيه شغور منصب المين العام للمجلس وانه مازال مستمرا فى مهام عمله.