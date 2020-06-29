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الشيخ محمد بن زايد وحسين الجسمى ينعيان رجل الأعمال الإماراتى سعيد أحمد آل لوتاه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، رجل الأعمال سعيد أحمد آل لوتاه عميد عائلة آل لوتاه، إحدى أشهر العائلات فى دبى، وأول من أنشأ بنك إسلامى فى العالم، ووصف بأنه صاحب الأيادى البيضاء فى أعمال البر والخير.

وقال بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"رحم الله الحاج سعيد أحمد آل لوتاه، صاحب الأيادي البيضاء في أعمال البر والخير والمبادرات التعليمية والاجتماعية، رجل العطاء والحكمة والثقافة، جزاه الله بإحسانه أوفى الجزاء والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.".

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محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

ومن جهته نعى الفنان حسين الجسمى رجل الأعمال الشهير وقال عبر حسابه الرسمى بانستجرام، :" رحم الله الفقيد الكبير الحاج سعيد أحمد آل لوتاه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

حسين الجسمى
حسين الجسمى

وكان سعيد أحمد آل لوتاه، أسس أول شركة للتأمين الإسلامى عام 1979، ومؤسسة تربية للأيتام عام 1982، وقد عمل على تربيتهم وتوفير حياة كريمه لهم، وأسس أول مدرسة إسلامية رائدة في العالم باسم المدرسة الإسلامية للتربية والتعليم عام 1983،وقام بتأسيس أول كلية طبية في الإمارات ودول الخليج العربي ، وسماها كلية دبي الطبية للبنات عام 1986، وقام بتأسيس كلية الصيدلة للبنات لأول مرة في دبي عام 1992، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الاماراتية.

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