شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بن زايد: الإمارات دعمت الكوادر الطبية بالعالم وسنخرج من أزمة كورونا أكثر قوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، أن الإمارات قدمت الدعم لأكثر من مليون من الكوادر الطبية حول العالم حتى اليوم، لمواجهة تفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد – 19".

وكتب بن زايد، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "قدمت دولة الإمارات الدعم إلى أكثر من مليون من الكوادر الطبية حول العالم حتى اليوم لمواجهة كوفيد_19، نحن أقوى مجتمعين متعاونين متحدين لمواجهة هذه الأزمة، سنخرج منها كمجتمع عالمى أكثر قوة ومعرفة".





وكان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، بحث أمس الأحد، مع براين هوك كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى، تعاون البلدين وتهديدات إيران، والجهود المشتركة لضمان الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

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وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، أن اللقاء تم اليوم فى أبو ظبى، وخلاله "تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع فى المنطقة، وبحثا عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

ووفقًا للخارجية الإماراتية، أعرب بن زايد خلال اللقاء، عن إدانة لـ"تدخل إيران وحلفائها المستمر فى شئون الدول العربية"، مؤكدًا على العلاقات الاستراتيجية المتميزة التى تجمع بلاده والولايات المتحدة، والحرص على دفع آفاق التعاون المشترك، للقضاء على التطرف بكل أشكاله.

من جانبه، نوه هوك بمتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التى تجمع البلدين، والعمل المستمر من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجى فى المجالات.