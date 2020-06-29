شكرا لقرائتكم خبر عن فى زمن الأوبئة.. تعليم القيادة للسعوديات عن بٌعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت إحدى مدارس تعليم قيادة السيارات بمكة المكرمة، التسجيل للسيدات عبر البوابة الإلكترونية لتعليم القيادة، عبر دورات علمية ونظرية تنتهي بالحصول على الرخصة بحسب صحيفة سبق.

واشترطت المدرسة على المتقدمة خلوها من الأمراض والعاهات التي تحد من قيادتها للمركبات المرخص قيادتها، وألا تكون سبق أن حكم عليها قضائياً، وألا يقل عمرها للحصول على رخصة قيادة المركبة عن 18 عاماً. وكذلك أن يتم تقديم طلب الالتحاق عبر المنصة الإلكترونية للمدرسة مستوفاة كامل البيانات المطلوبة.

‏وكانت المدرسة دعت في وقت سابق الجميع إلى عدم الحضور لمقر المدرسة للتسجيل، مبينة أنه لا يوجد أي تسجيل ورقي، مؤكدة أن كل مراحل التسجيل تتم عبر منصة المدرسة للتسجيل الرسمي دون الحضور لمقر المدرسة.

وفى يونيو 2018 رفعت السعودية الحظر عن قيادة السيارات للنساء، وتمكنت للمرأة العمل كسائقة أجرة تاكسى أيضا بداخل المملكة فى التطبيقات الإلكترونية المختصة بنقل الركاب.