- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ في نوع الوقود.. حملة تصحيح لـ 86 مركبة من نوع «QX50″ INFINITI» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة عن حملة تصحيح لـ 86 مركبة من نوع QX50″ INFINITI” موديل عام 2019 لخطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود (بنزين 91) عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 95).
ونصحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال موقع Recalls.sa .
كما أكدت وزارة التجارة على أهمية التواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في بطاقة اقتصاد الوقود، والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك وناقل الحركة 12 شهرا إضافياً أو 20 ألف كم.
كانت هذه تفاصيل خبر خطأ في نوع الوقود.. حملة تصحيح لـ 86 مركبة من نوع «QX50″ INFINITI» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.