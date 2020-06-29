شكرا لقرائتكم خبر عن قبيل ساعات من زيادتها.. «الزكاة والدخل» تعلن تفاصيل مهمة بشأن ضريبة القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تفاصيل الأحكام الانتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15 % اعتبارا من 1 يوليو 2020م.

جاء ذلك خلال ورشة ورشة عمل “الأحكام الانتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%” المُقامة عن بعد من خلال البث المباشر بالتعاون مع أمانة المدينة المنورة”.

وأوضحت الزكاة والدخل أنه إذا تم إصدار الفاتورة الضريبة قبل 11 مايو 2020 وتم التوريد المتعلق بالفاتورة في أو بعد 1 يوليو 2020م تطبق الضريبة بنسبة 5% على ذلك التوريد بشرط أن يتم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2021م.

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وأوضحت الهيئة كيفية التعامل مع الشحنات المستوردة التي تم طلبها قبل تاريخ 1 يوليو 2020 أو بعد هذا التاريخ.

وأشارت الزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع المستوردة وفقا لنسبة الضريبة المطبقة في تاريخ فسح الاستيراد (التاريخ المحدد لتحقق واقعة الاستيراد وفقا لنظام الجمارك الموحد وإجراءاته المعمول بها في المملكة).

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه إذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020م تطبق النسبة الأساسية 0%، وإذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ تطبق النسبة الأساسية المعدلة 15 %.