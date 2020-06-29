انت الان تتابع بدر الخرافي: "زين" تطلق شبكة الجيل الخامس في البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي

أعلنت مجموعة زين أن شركتها التابعة زين البحرين أطلقت شبكتها لتكنولوجيا الجيل الخامس (5G) في المملكة، التي ستوفر من خلالها اتصالات فائقة السرعة بكفاءة عالية، وأحدث الحلول التكنولوجية التي تلبي احتياجات قاعدة العملاء ومجتمع قطاع الأعمال.

وذكرت المجموعة في بيان صحافي أن إطلاق شبكة الجيل الخامس في مملكة البحرين هو الثالث لها في أسواق الشرق الأوسط بعد الكويت والسعودية، مبينة أن شركة زين البحرين نجحت في تصميم وبناء شبكة كاملة لخدمات الجيل الخامس مع توفير بنية تحتية وفق أفضل المعايير الدولية بالتعاون مع شركة اريكسون.

وأوضحت زين التي تملك وتدير 8 شكبات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن شبكة الجيل الخامس في البحرين ستطلق كامل إمكاناتها في المجتمع الرقمي، وستعزز من أوجه التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ستفتح آفاقا جديدة أمام خدمات قطاع المشاريع والأعمال الـ (B2B)، المدن الذكية، إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة.

وأفادت المجموعة أن هذ التقنيات ستساعد على ابتكار نماذج أعمال جديدة، وفتح المزيد من الفرص أمام العديد من القطاعات: المالية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الزراعة ، السياحة، الترفيه، السيارات، الصحة، التعليم، والكيانات الحكومية، ومن المتوقع أيضا أن تساهم تكنولوجيا الجيل الخامس في جهود التنمية الاقتصادية، وهو ما سيساعد على توفير الآلاف من فرص العمل في المملكة.

وبينت المجموعة أن شبكة الجيل الخامس في المملكة ستقدم قيمة حقيقية لمجتمع المعلومات الرقمية، ومواكبة الزيادة الهائلة التي تشهدها شبكات الاتصالات في استخدام الإنترنت، خصوصاً مع الانتشار السريع للأجهزة الذكية، وخدمات الفيديو عبر الإنترنت، كما سيزود الجيل الخامس العملاء بخدمات إنترنت عالية الجودة لتتيح لهم الاستمتاع بالأفلام والبرامج الرياضية الحية والألعاب الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت وإنهاء الأعمال بشكل سريع.

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وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي " إطلاق شبكة الجيل الخامس في مملكة البحرين يبرز التزامنا المستمر بالاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، وحرصنا على تبني أحدث التقنيات لصالح مجتمعاتنا وعملائنا من الأفراد والشركات".

وأضاف الخرافي قائلا " نتطلع إلى أن تساهم الامكانات الهائلة التي ستوفرها خدمات الجيل الخامس في استراتيجية التنمية الوطنية الخاصة بالمملكة، التي تستهدف تحقيق الرفاه الدائم والرخاء، وتحقيق نمو مستدام من خلال السياسات التي تعزز روح المبادرة والنمو والابتكار".

ومن ناحيته قال فادي فرعون رئيس إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا "نواصل العمل عن كثب مع مجموعة زين لتوسيع الشراكة الاستراتيجية، حيث يأتي الإطلاق التجاري لخدمات الجيل الخامس في مملكة البحرين تعبيرا عن هذا التعاون المشترك في المجالات التكنولوجية".

الجدبر بالذكر أن شركة زين البحرين ستقوم بتوسيع تغطية شبكة الجيل الخامس في جميع أنحاء المملكة في العام 2020، وستستمر في أعمال التوسعة حتى العام 2021، علاوة على ذلك، تجري الشركة مشاريع تحديث مستمرة على شبكة الجيل الرابع، حتى تضمن توفير أفضل تجربة اتصالات في المملكة.

وكانت زين أعلنت قبل فترة أنها دخلت في تعاون مشترك مع شركة اريكسون لتمهيد الطريق لنشر وتطوير شبكة الجيل الخامس، وأبرمت اتفاقية بغرض تطوير شبكات الجيل الخامس والوصول الى متطلبات وسيناريوهات النشر فضلاَ عن تقييم الأداء وامكانيات تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس، واكتساب فرص جديدة للنمو، وتقديم حلول مبتكرة سيكون لها بالغ الأثر في تغيير نماذج الأعمال بشكل جذري.