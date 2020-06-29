السيسي: أمن مصر القومي لا ينتهي عند حدودها السياسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، إن أمن مصر القومي لا ينتهي عند حدودها السياسية، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمحيطها الإقليمي، مؤكداً أن مصر لن تعود إلى ما كانت عليه من فوضى في كل شي.

وأضاف السيسي في تصريحات نقلها التلفزيون المصري، أن «خطر الإرهاب كان على رأس ما نواجهه». وقال: «نعيش وسط منطقة شديدة الاضطراب.. والتشابكات والتوازنات في المنطقة تجعل من الصعوبة لدولة أن تنعزل داخل حدودها».

وأضاف أن استشراف مصر لحجم المخاطر والتحديات التي ربما تصل لتهديدات فعلية تتطلب التصدي لها بكل حزم على نحو يحفظ الأمن والاستقرار.

كما شدد على أن «مصر دائماً تجنح للسلم رغم امتلاكها قدرة شاملة، ومؤثرة في محيطها الإقليمي».

وقال إن «مصر لا تعتدي على أحد، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأحد، لكنها في الوقت نفسه تتخذ من الإجراءات ما يحفظ أمنها القومي».

وأكد السيسي، أن مصر لن تعود إلى ما كانت عليه من فوضى في كل شيء، مشيراً إلى أنها مراحل عاشتها مصر، وتحملت فيها هذه المشاكل حتى تصل الدولة إلى مكانة تستطيع فيها مجابهة تحدياتها، ومشاكلها، مؤكداً أن الفوضى غير مقبولة.

وشدد السيسي على أنه لن يترك أي خطأ، وسيقوم بإصلاح كل شيء في الدولة، تقديراً، واحتراماً، ومحبة للمصريين، لتعود مصر دولة كما يجب أن تكون.

وأضاف، خلال افتتاحه، الاثنين، مجموعة من مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، ومطاري العاصمة، وسفنكس الدوليين، أن تكلفة رفع كفاءة شبكة الطرق في مصر تقترب من 200 إلى 250 مليار جنيه، موضحاً أن الحنو على الشعب هو حل المشاكل، وتسهيل الحياة للمواطنين، والقضاء على التحديات، مؤكداً أن الإنجاز الحقيقي هو تنفيذ مشروعات لتسهيل حياة المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة كل 3 سنوات تضطر إلى توسعة الطرق بسبب حجم الحركة المتزايد.

وأشار إلى أن جميع قطاعات الدولة تشهد عملية تطوير، مستشهداً بقطاع الطاقة على سبيل المثال، الذي تكلف تطويره ما بين 600 و650 مليار جنيه، لتقديم خدمات تليق بالمواطنين، وتليق بالحاضر، والمستقبل.

وأوضح السيسي، أن الدولة تحتاج إلى تريليونات الجنيهات لحل التحديات في كل القطاعات، مؤكداً أن الدولة تتحرك في كل الاتجاهات.