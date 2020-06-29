شكرا لقرائتكم خبر عن عودة موظفي حكومة رأس الخيمة 100% الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365” أفاد تعميم أصدرته دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أمس الاثنين، أن عودة العاملين في الحكومة لوظائفهم في مقار العمل بنسبة 100% باستثناء المصابين بأمراض مزمنة اعتباراً من يوم الأحد القادم.

وأوضح التعميم إلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة لعاملي الحكومة باستثناء المصابين بأمراض مزمنة؛ حيث يستمر عملهم عن بُعد وفق ضوابط وأحكام النظام المعتمد بشرط تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة.

وشدد التعميم على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية وتأكيد التباعد الجسدي بما يضمن سلامة الموظفين والاستمرار بتفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف؛ لضمان تقليل التجمعات والاختلاط.

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