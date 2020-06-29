شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي رامون مدرباً لـ«مليحة للصالات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو علم «الخليج الرياضي» أن نادي مليحة الثقافي الرياضي أكمل تعاقده مع المدرب البرازيلي رامون دياجو، لقيادة فريق كرة قدم الصالات بالنادي اعتباراً من الموسم الجديد 2020-2021، وتطمح إدارة نادي مليحة لدعم صفوف الفريق بعناصر مميزة من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وكان رامون مدرباً لفريق نادي اتحاد كلباء في المواسم الماضية، وجاء تعاقد نادي مليحة معه لكفاءته، وخبرته في الدولة بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السابق، كما سبق له العمل ضمن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة الصالات مع المدرب الوطني عبدالرؤوف عمر المرزوقي، المدير الفني لمنتخب الصالات.

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