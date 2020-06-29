«مضياف» يطلق برنامج التدريب الصيفي الافتراضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت إدارة توطين القطاع السياحي «مضياف» في كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، برنامج التدريب الصيفي والذي يعقد بنظام التعلم عن بعد، وتدعو من خلاله طلبة المدارس والجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 16 - 19 عاماً للتسجيل فيه.

يأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات توطين القطاع السياحي، ويهدف إلى تزويد المشاركين من الطلبة والطالبات بالمعلومات والمهارات عن القطاع، خاصة في ظل الظروف الراهنة لانتشار فيروس كورونا «كوفيد 19». ويواصل برنامج مضياف مبادراته وبرامجه التدريبية التي اعتاد إطلاقها بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الطلبة المواطنين للاستفادة من العطلة الصيفية، وقضائها بما هو مفيد ونافع، ودون أن تحول الظروف الحالية بينهم وبين مواصلة التعلم والحصول على شهادة تدريب معتمدة.

ويتضمن البرنامج ثلاث دورات كل واحدة منها تستمر لمدة 5 أيام، حيث تنظم أول دورة بين 5 - 9 يوليو والثانية بين 12 - 16 يوليو والثالثة بين 19 - 23 يوليو بنظام التعلم عن بعد، وتتضمن الدورات ورش عمل تفاعلية مباشرة يقدمها متحدثون ذوو خبرة، إلى جانب ألعاب تفاعلية، وغيرها العديد من الأنشطة الأخرى.