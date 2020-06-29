«اقتصادية دبي» تجري دراسة استقصائية لفهم تحديات أزمة «كوفيد ـ 19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تواصل «اقتصادية دبي» جهودها الحثيثة الرامية إلى استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة، والحفاظ على تنافسية وبيئة الأعمال التي تتمتع بها، ومواجهة تداعيات الوباء بمرونة عالية، امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «دخلنا مرحلة جديدة، مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية، كل شخص فيها مسؤول، وكل المؤسسات والقطاعات مشاركة في حماية أفرادها، ستبقى الصحة أولوية ومسؤولية، وإرجاع عجلة الاقتصاد استراتيجية وضرورية».

وقد أشركت الدائرة ما يقارب 1574 شركة في الدراسة الاستقصائية لاستطلاع الآراء حول أثر وباء «كوفيد ـ 19» على الأعمال، وتقييم الوضع الاقتصادي في المستقبل من خلال منصة شراكة مجتمع الأعمال الأولى في «اقتصادية دبي EngageDxB».

وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على تحديات وتداعيات أزمة فيروس كورونا «كوفيد ـ 19»، وضمان مرونة واستدامة عجلة اقتصاد الإمارة، إلى جانب اجتماعات ومشاورات مع 10 مجموعات عمل تتكون من حوالي 2000 عضو.

ففي خطوة استباقية لتقييم التحديات في الفترة المقبلة، أطلقت «اقتصادية دبي» مسحاً لأثر أزمة وباء فيروس كورونا على الأعمال في الإمارة في مارس 2020. وقد تم إشراك حوالي 1324 شركة على ثلاث مراحل حتى الآن، توزعت كالتالي: 702 شركة خلال المرحلة الأولى في مارس الماضي، و251 شركة خلال المرحلة الثانية في شهر أبريل الماضي، في حين شملت المرحلة الثالثة من الاستطلاع 370 شركة في شهر مايو الماضي، وما يزال المسح مستمراً لمراحل أخرى قادمة.

وقد اشتمل محتوى المسح على العديد من العناصر، مثل حجم تأثير الوباء في الأعمال والشركات والموظفين على حد سواء، ودور المحفزات الاقتصادية في دعم استمرارية الأعمال، والآفاق المستقبلية للشركات وتوقعاتها، وحجم الاستعداد للتعامل مع الأزمة، وحجم الشركات والأعمال المشاركة، ونوع الاستثمارات وطبيعتها، وحجم التأثير في الإيرادات، وأكبر 3 مخاوف للشركات والأعمال في المرحلة الحالية، والتغير في سياسات إدارة الموارد البشرية، وتسريح العمال والموظفين، والتغيرات في رواتب الموظفين، والتدفق المالي للشركات، والعمل على زيادة المبيعات، والفاعلية والوعي لدى مجتمع الأعمال، والتعافي والانتعاش الاقتصادي، والتغيرات الحاصلة ما بعد «كوفيد ـ 19»، ودور الحكومة في ظل الأزمة الراهنة.

ويعتبر التفاعل مع نشاط مع مجتمع الأعمال وإشراكه في فهم التحديات الراهنة وآثارها السلبية، وإيجاد حلول مبتكرة لها هي النقطة المحورية لجهود اقتصادية دبي في التنمية، في الوقت الذي يستعد فيه السكان ومجتمع الأعمال في الإمارة على حد سواء، لمرحلة ما بعد «كوفيد ـ 19».

وتنوعت الشركات والمؤسسات المشاركة في المرحلة الثالثة من المسح والبالغة 370 شركة، لتشمل مختلف الأحجام؛ إذ شكلت الشركات متناهية الصغر 67% من المشاركين، في حين بلغت نسبة الشركات الصغيرة 21%، و4% للشركات المتوسطة، و8% للشركات الكبيرة. وشكل المديرون التنفيذيون 87% من المشاركين في المسح، و11% من فئة الإداريين والمشرفين، و2% من فئة الخبراء أو المستشارين.

كما استحوذ الأجانب على 30% من إجمالي المشاركين في المرحلة الثالثة، في حين توزعت الشركات على حسب القطاع، كالتالي: 32% لقطاع التجزئة والجملة، 14% لقطاع الأغذية والمشروبات، و11% للقطاع التجاري، و10% لقطاع الخدمات، واستحوذت قطاعات العقار والسياحة والفعاليات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على 6% لكل منها، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات أخرى مثل القطاع المالي والإنشاءات والتعليم وغيرها.

وقد حددت الاستجابات التي تم تلقيها، أسلوب ومسار الخطط والمبادرات التحفيزية في الإمارة، والتي ستساعد الشركات على النحو الأمثل، لإعادة تشغيل وتطوير استراتيجيات ضرورية من شأنها أن تسهم في انتعاش النمو الاقتصادي من جديد في دبي. وما يزال المسح مستمراً لمراحل أخرى، مخصصة لرصد وقياس التأثيرات الحاصلة في الأعمال التجارية خلال كل مرحلة من مراحل إعادة فتح الأسواق، وتقييم الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

كما تستخدم «اقتصادية دبي» منصات إلكترونية لتعزيز وتسريع تفاعلها ووصولها إلى مجتمع الأعمال خلال فترة الأزمة. وقد شارك ممثلو 10 مجموعات عمل مكونة من 2000 شركة، في قطاعات التجزئة والمؤسسات الغذائية، وتجار السيارات، وتجار الجملة، والمنسوجات والملابس، والمصارف والتصنيع، للحصول على التعليقات حول التحديات، ومناقشة الأفكار للتغلب على الأزمة، كما اجتمعت اقتصادية دبي مع ممثلي الشركات لمشاركة المخاوف والمشاركة في وضع إرشادات وتوجيهات السلامة التي تضمن وتسهم في الانتقال الآمن والمرن إلى مرحلة إعادة فتح القطاعات الاقتصادية كافة. كما شملت المشاورات التي أجرتها اقتصادية دبي، 52 مركز تسوق، و16 بائع تجزئة، و20 مصنعاً للأغذية والمشروبات، وخمسة من المجمعات الغذائية الاستهلاكية، إضافة إلى خمسة بنوك.

وقال محمد شاعل السعدي الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي: «لدينا برنامج نشط للتفاعل والمشاركة مع مجتمع الأعمال، لخدمة مصالح مجموعات ومجالس الأعمال المختلفة. نستمع إلى الملاحظات والأفكار بهدف تحسين اقتصادنا. وقد أسهمت أزمة فيروس كورونا «كوفيد ـ 19» في تعزيز التفاعل والتعاون والمشاركة؛ إذ يتشاور مجتمع الأعمال واقتصادية دبي في ما بينهما لتبادل الأفكار والتعليقات والمقترحات.