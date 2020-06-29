عمار الدوخي: على أي أساس يتم اعتماد تصعيد الفلاح وكواترو؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أكد عمار الدوخي لاعب نادي الشعب السابق، والمحلل الفني، أن مجرد التفكير في مشاركة فريقي كواترو والفلاح في دوري الدرجة الأولى يعد من الأخطاء التي ستؤثر سلباً في مسيرة دوري الدرجة الأولى، وقال: «مع احترامنا للفريقين إلا أنهما لن يشكلا إضافة إلى دوري الأولى، فضلاً عن أن الاتحاد ألغى دوري الأولى ودوري الخليج العربي وبطولة الكأس، فلماذا لم يقم بإلغاء نتائج دوري الثانية؟ صحيح أن الفريقين ضمنا الصعود قبل توقف البطولة؛ لكن في النهاية وطالما أنك ألغيت كل البطولات كان يتوجب إلغاء دوري الثانية».

وأضاف: «من العدل أن تلغى كل البطولات، وإن كنا أيدنا وطالبنا بإلغاء دوري الأولى وفريق مثل الإمارات كان بحاجة إلى نقطة وربما لا يحتاج إليها، فمن الطبيعي ألا نؤيد اعتماد نتائج دوري الثانية».

وتابع: «السؤال الآن هل استوفى الفريقان الشروط التي تخولهما الانضمام لفرق الأولى؟، ثم إنه من الأساس كان يجب التعامل مع البطولة باعتبار أنها تجريبية يتم تقييمها بعد عامين أو ثلاثة ثم يعتمد بطلها ووصيفها في دوري الأولى، وأصلاً هذا الدوري أشبه بدوري المؤسسات فهو يعتمد على اللاعبين الأجانب، وعموماً أرى أن العدل والإنصاف كان يفرض على الاتحاد إلغاء دوري الثانية أيضاً كما فعل بالنسبة لكل الدوريات، وشخصياً لا أؤيد صعودهما وأرى أن هذا القرار يجب أن يخصع لمراجعة».

وعن إلغاء دوري الخليج العربي من دون تتويج، قال: «أعتقد أن القرار الأفضل كان استكمال المنافسة، وأرى أن نادي العين هو أكبر المتضررين من الإلغاء باعتباره كانت له فرصة كبيرة من أجل حصد الثنائية».

من ناحية أخرى، أشاد عمار الدوخي بقرار إشهار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وقال: إنه يمثل إضافة كبيرة، كما اعتبر أن اختيار علي بوجسيم لرئاسته يعد قراراً موفقاً، واصفاً بوجسيم بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب، ومؤكداً أنه مفخرة لكل الرياضيين بالدولة والعالم العربي وهو قادر بخبرته وتجاربه ومؤهلاته أن يقود هذا المركز بأفضل صورة.

كما أشاد الدوخي بإدارة الشارقة وبتجديد الثقة في المدرب عبد العزيز العنبري، وذكر أن نجاحاته مع الملك لا تخطئها عين، مشيراً إلى أن إدارة الشارقة قدمت نموذجاً في كيفية المحافظة على الكفاءات ودعمها وتوفير الأجواء الملائمة لها، وأضاف: «العنبري أثبت قدرة المدرب المواطن على النجاح وأنه لا يقل عن الأجانب وأؤيد مطالبة بعض الرياضيين بالاستعانة به في المنتخب الأول وأتوقع أنه سيكون على قدر التحدي إذا أتيحت له فرصة تدريب الأبيض».