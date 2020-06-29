«الشارقة الرياضي» يناقش استعداداته لفعالية «عطلتنا غير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل مجلس الشارقة الرياضي وأنديته، خلال سلسلة اجتماعات عبر الاتصال المرئي، مناقشة الخطط والفعاليات والترتيبات لصيف افتراضي مميز «عطلتنا غير» استعداداً لإطلاقه خلال الفترة من 5 إلى 30 يوليو الجاري بمشاركة كلا الجنسين من 8 سنوات إلى 12 سنة.

ترأس الاجتماعات ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بحضور عفراء المشغوني رئيس قسم المبادرات والفعاليات المجتمعية وعدد من رؤساء اللجان الثقافية والمجتمعية من 18 نادياً من بينهم أحمد النقبي من نادي دبا الحصن ومحمد الكندي من نادي خورفكان للمعاقين وحميد الشامسي من نادي الحمرية وبدرية السويدي من نادي الثقة للمعاقين وسعيد الكتبي من نادي المدام وعبد الله سعيد الكتبي من نادي مليحة وخليفة مبارك من نادي الذيد بجانب منسقي اللجان الثقافية في الأندية.

وقال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إن المجلس يحرص على التواصل والتنسيق المستمر مع أندية الإمارة من خلال إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية لتنظيم فعاليات وأنشطة مميزة للفئات المختلفة خلال فترة الصيف واستثمار أوقات فراغ الشباب والناشئين بشكل هادف.

وأوضح ياسر عمر الدوخي أنه تم تنفيذ العديد من المناقشات والاجتماعات الفردية والجماعية مع الأندية وتقسيمها على حسب المناطق في الإمارة، وأضاف أنه تم استعراض الأفكار والمقترحات الجيدة والجديدة التي تم طرحها من الأندية وأبرزها إقامة ورش دينية وثقافية وفنية وفقرات توعوية صحية والاستعانة بأولياء الأمور لتقديم محاضرات ومشاركة المنتسبين في الأنشطة وعمل رحلات وجولات افتراضية ترفيهية وثقافية ومحاضرات توعوية وورش متنوعة وزيارات افتراضية للجهات الحكومية وإقامة معسكرات افتراضية للشطرنج ودورات شطرنح لأولياء الأمور والمنتسبين وإقامة ملتقى أسبوعي للصقارين ومبادرات أخرى تخدم فئة ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم.