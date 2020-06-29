محمد بو خاطر رئيساً للجنة التنظيمية الخليجية للملاكمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقت الأمانة العامة في اللجنة التنظيمية الخليجية للملاكمة ومقرها أبوظبي، الاثنين، خطاباً من الأمانة العامة للجان الأولمبية الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتعيين محمد بو خاطر نائب رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة رئيساً للجنة التنظيمية الخليجية، وتم إخطار اللجنة الأولمبية الوطنية في الإمارات رسمياً بهذا القرار أيضاً.

صرح بذلك حسن الحمادي أمين عام اللجنة التنظيمية الخليجية للملاكمة الذي أكد أن بو خاطر يعد مكسباً حقيقياً لملاكمة الخليج، خصوصاً أنه يملك خبرة طويلة في إدارة اللعبة بالإمارات والمنطقة العربية بوصفه عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للملاكمة.

وقال الحمادي: «نتقدم بالشكر والتقدير إلى الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية السابق الذي بذل جهوداً كبيرة طوال العقد الماضي في نشر وتطوير اللعبة بالمنطقة، وساهم بخبراته وعلاقاته في تحقيق نقلة نوعية للعبة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وسيبقى مرجعاً لنا نسترشد بآرائه ومبادراته، ونتوقع أن يكمل محمد بو خاطر المهمة بنجاح لتحقيق النهضة المأمولة».

وأضاف: «فور تلقينا الخبر، قمنا بإرسال خطابات لإخطار الأعضاء في اللجنة التنظيمية الخليجية للملاكمة بتعيين بو خاطر، وسنعد لعقد اجتماع عن بعد خلال الأسبوع المقبل للترحيب به وتعريفه بأعضاء اللجنة، فضلاً عن بحث تصورات عودة النشاط، ومقترحات روزنامة البطولات في المرحلة المقبلة، والتي نستهدف منها تعزيز مكانة اللعبة على المستوى الخليجي، واستثمار وجود أنس العتيبة في موقعه رئيساً للاتحاد الآسيوي ونائباً لرئيس الاتحاد الدولي من خلال توسيع مجالات التعاون والشراكة مع الاتحاد القاري».

وأكد الحمادي أن اختيار محمد بو خاطر يعزز الثقة في مكانة دولة الإمارات، ويبقي مقر الأمانة العامة في أبوظبي، ويصب في مصلحة اللعبة في الدولة والمنطقة، خصوصاً أنه يتواكب مع الأخبار الإيجابية بعودة الأنشطة والتدريبات والبطولات في كافة دول المنطقة، بعد فترة توقف طويلة زادت على 3 أشهر.