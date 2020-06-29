الكويت تعيد تشغيل الرحلات التجارية من أول أغسطس

وقال المتحدث باسم الحكومة، في بيان على موقع تويتر، إن مجلس الوزراء وافق على خطة من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ذهابا وإيابا اعتبارا من أول أغسطس/ آب بنسبة تشغيل لا تزيد عن 30 في المئة وفق الاشتراطات الصحية. ​وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 مارس/ آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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