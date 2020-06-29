وقال المتحدث باسم الحكومة، في بيان على موقع تويتر، إن مجلس الوزراء وافق على خطة من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ذهابا وإيابا اعتبارا من أول أغسطس/ آب بنسبة تشغيل لا تزيد عن 30 في المئة وفق الاشتراطات الصحية.
وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 مارس/ آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعيد تشغيل الرحلات التجارية من أول أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.