بالفيديو... أسلحة مدمرة تستهدف السعودية وأمريكا تحذر من "تصاعد خطير"

وحذر هوك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير من "تصاعد خطير في العنف إذا تم رفع الحظر عن التسلح في إيران".
وأضاف أن إيران "تريد تطوير أسلحتها لمزيد من دعم المنظمات الإرهابية، فقد استخدمت الأموال لتدمير بلدان مثل اليمن وسوريا وغيرها، ففي الوقت الذي تقدم فيه السعودية كل الدعم لليمنيين وتستثمر في شعوبها خير استثمار نجد دولا تنهب شعوبها كما فعل النظام الإيراني"، على حد قوله.
وطالب هوك مجلس الأمن للاستماع إلى مطالب بلدان منطقة الشرق الأوسط بتمديد حظر السلاح على إيران.
وعرض مقر المؤتمر أسلحة، تشمل طائرات مسيرة وصواريخ، تتهم السلطات السعودية طهران بإرسالها إلى للحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. وقالت السلطات السعودية إن الأسلحة استخدمت في هجمات عبر الحدود على مدن سعودية.
وعقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم الاثنين، اجتماعا مع براين هوك، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي وأوجه التنسيق بين البلدين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما ناقش الجانبان التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الخطر الإيراني على أمن المنطقة، والجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار.
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