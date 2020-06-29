وقال المتحدث باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي: "نشكر ونرحب بما قامت به قوات الأمن السودانية لمنع تجنيد مواطنين سودانيين للقتال كمرتزقة في ليبيا"، بحسب بوابة "الوسط".
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وأعلنت قوات الأمن السودانية ضبط 122 مواطنا من الشباب في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة، مساء أمس الأحد، مشددة على أنهم سيحالون إلى القضاء للمحاكمة بتهم مختلفة.
وكشف الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع السودانية، العميد جمال جمعة، عن قيام قوة أمنية مشتركة تمكنت من "القبض على 122 متفلتا بينهم 8 أطفال متوجهين للعمل كمرتزقة في ليبيا".
وتزايدت خلال الفترة الأخيرة الدعوات الدولية والإقليمية بضرورة وقف الاقتتال في ليبيا، تمهيدا للحلول السياسية عبر طاولة المفاوضات.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام خطير من الوفاق للإمارات بشأن تجنيد مرتزقة للحرب في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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