© Sputnik . Nader Al-Sharif
وحول الدور الروسي في حل الأزمة الليبية، اوضح الحليق: "بدون شك نعول كثيراً على الحكومة الروسية ونتمنى من الروس أن يكون لديهم تدخل غير مذبذب بمعنى أن يكون تدخلهم واضح وتدخل لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، ونحن ليس لدينا حليف أفضل من روسيا، وروسيا يوجد بها ميزة دائمة مع حلفائها بمواقفها الثابت التي لا تتغير والدليل الآن ما هو موجود في سوريا، روسيا لديها ثوابت ونحن نحترم هذه الثوابت".
وأشار الحليق إلى أن "الموقف الروسي واضح جداً بالنسبة لنا نحن، لكن نريد من روسيا أن يكون لها موقف أكبر خاصة في المحافل الدولية"، مضيفا: "نحن أي شيء تقوم به روسيا نرحب به، ونؤكد مرة أخرى أننا نرفض أي تدخل خارجي".
واختتم حديثه قائلاً :"إذا رفضنا التدخل التركي ورضينا بالتدخل المصري، هكذا كأننا لم نفعل شيء وأصبح هناك تناقض في هذه الحالة، نحن نريد ليبيا لليبيين ولا نريد أي تدخل خارجي".
كانت هذه تفاصيل خبر "الأعلى للقبائل الليبية": نرحب بمبادرة عقيلة صالح ونطالب روسيا بموقف أكبر تجاه ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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