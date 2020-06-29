"النهضة" تدعو الرئيس التونسي لدعم حكومة الوفاق والتصدي "لأعداء الربيع العربي"

وذكر رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي: "ليبيا فيها مؤسسات منتخبة منذ الثورة وحكومة معترف بها"، وذلك بحسب موقع "نسمة" التونسي.

وأضاف: "تونس مع الحل السلمي في ليبيا وضد التدخل الأجنبي، لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى".

كما دعا الهاروني الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الوقوف بجانب حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، قائلا: "رئيس الجمهورية...إن شاء الله يعمل خطوات تطمئن الأخوة الليبيين وتدعم الحكومة الشرعية والحل السياسي، وتتصدى للمحور المعادي للربيع العربي"، على حد تعبيره.

كان الرئيس التونسي قد صرح خلال زيارته لفرنسا مؤخرا بأن الشرعية الدولية التي تتمتع بها حكومة الوفاق مؤقتة، ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة، وهو ما لاقى انتقادات من "النهضة"، والتي أكدت على أن الوفاق هي الشرعية الوحيدة في ليبيا.