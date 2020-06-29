تيار المستقبل: استدعاء الخارجية اللبنانية للسفيرة الأمريكية ببيروت تجاوز للأعراف الدبلوماسية

وأضاف علوش في تصريح لـ"راديو سبوتنيك"، أن قرار القاضي بحظر ظهور السفيرة الأمريكية في وسائل الإعلام اللبنانية سياسي في المقام الأول.

وأشار إلى أنه "في حال تبني الحكومة هذا القرار سيكون بمثابة انتحار وسيقضي على ما بقي من العلاقات اللبنانية الأمريكية في ظل أن المساعدات الأمريكية للبنان هي الأهم حيث بلغت 750 مليون دولار في مجالات متنوعة".

ولفت، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، إلى أن وزير الخارجية ناصيف حتي مطالب بتوضيح الأمور، مبينا أنه قد يكون مأمورا من جهات سياسية للتحرك في هذا الملف ضد الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، التقى السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، في قصر الصنوبر ببيروت حيث تطرقا إلى القرار القضائي الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط اللبنانية.

ونقل موقع "التيار" اللبناني تصريحات وزير الخارجية حتي الذي شدد على حرية الإعلام وحق التعبير، اللذين هما حقين مقدسين.

كما ناقشا بشكل صريح المستجدات الحالية على الساحة المحلية وتطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين اللبناني والأمريكي.

Advertisements

وأكد حتي أهمية التعاون بين الحكومتين في المجالات كافة وذلك دعما للبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

من جانبها قالت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، إنه "تم طي صفحة الضجة التي أثارها حكم قضائي بمنع وسائل الإعلام اللبنانية من إجراء مقابلات معها لمدة عام ردا على تصريحات انتقدت فيها السفيرة حزب الله".

وحسب "رويترز"، قالت شيا بعد اللقاء: "لقد طوينا الصفحة على القرار المؤسف الذي أرى فيه صرفا للأنظار، وذلك حتى يمكننا جميعا التركيز على الأزمة الحقيقية المتمثلة بتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان".

وكان قاض من مدينة صور الجنوبية اعتبر، السبت الماضي، أن تصريحات دوروثي شيا "تثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية".

وحظر القاضي على أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية إجراء مقابلة معها مع إقرار عقوبة "وقف الوسيلة الإعلامية لمدة سنة في حال عدم التقيد بهذا الأمر وإلزام الوسيلة بدفع 200 ألف دولار غرامة".