"العمالقة" تعلن مقتل 9 من الحوثيين وإصابة آخرين بمواجهات جنوب الحديدة

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وأكد: "تمكن اللواء الخامس عمالقة، بعد معارك عنيفة، من التصدي للهجوم وإجبار الحوثيين على التراجع والفرار".
ووفقاً لألوية العمالقة: "لقي 9 من عناصر الحوثيين مصرعهم، وجرح العشرات خلال المعارك، وتمكن اللواء الخامس من اغتنام بعض الأسلحة وتدمير أخرى".
من جهة ثانية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن القوات المشتركة نفذت قصفاً مدفعياً على منطقة الجبلية في مديرية التحيتا، ألحق أضراراً مادية بمنازل ومزارع في المنطقة.
وأضافت أن القوات استهدفت بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة، حارة الضبياني وكلية الهندسة ومعسكر الدفاع شمال شرقي وشرق مدينة الحديدة.
وتشهد محافظة الحديدة غرب اليمن، منذ 18 كانون الأول/ديسمبر 2018، هدنة أممية وسط اتهامات متبادلة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين بتنفيذ خروقات، خاصة في مناطق التماس في مدينة الحديدة وضواحيها.
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