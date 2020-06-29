السيسي يدشن "الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية"... فيديو

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي عددا من المشروعات القومية في شرق القاهرة، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وقال الرئيس المصري إن موقع "https://www.presidency.eg/ar" يضم كل المشروعات التي تم تنفيذها خلال الست سنوات الماضية.

وأوضح أن المواطن يمكنه الدخول على موقع الرئاسة الرسمي لبحث ولرصد أي معلومات، قائلا: "هناك مواقع رسمية وبيانات رسمية نحن مسئولون عنها".

Advertisements

وطالب السيسي من وسائل الإعلام كافة الاستناد على الموقع كمصدر موثوق لما يحدث في مصر من إنجازات ومشاريعها تم تدشينها على أرض الواقع.

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، واستعرض أقسامه التي تشمل من بين محتوياته رؤساء الجمهورية السابقين والمتحدثين الرسميين لرئاسة الجمهورية والأوسمة وفعاليات رئاسة الجمهورية ونشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي واجتماعاته مع الحكومة.

وشهد السيسي تدشين الموقع الرسمي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، كما شاهد فيلما قصيرا عنه.