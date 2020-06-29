جاء ذلك خلال افتتاح السيسي عددا من المشروعات القومية في شرق القاهرة، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.
وقال الرئيس المصري إن موقع "https://www.presidency.eg/ar" يضم كل المشروعات التي تم تنفيذها خلال الست سنوات الماضية.
وأوضح أن المواطن يمكنه الدخول على موقع الرئاسة الرسمي لبحث ولرصد أي معلومات، قائلا: "هناك مواقع رسمية وبيانات رسمية نحن مسئولون عنها".
وطالب السيسي من وسائل الإعلام كافة الاستناد على الموقع كمصدر موثوق لما يحدث في مصر من إنجازات ومشاريعها تم تدشينها على أرض الواقع.
من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، واستعرض أقسامه التي تشمل من بين محتوياته رؤساء الجمهورية السابقين والمتحدثين الرسميين لرئاسة الجمهورية والأوسمة وفعاليات رئاسة الجمهورية ونشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي واجتماعاته مع الحكومة.
وشهد السيسي تدشين الموقع الرسمي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، كما شاهد فيلما قصيرا عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يدشن "الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية"... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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