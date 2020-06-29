"أنصار الله" تعلن سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال عملية في البيضاء ومأرب

وأوضح الناطق باسم القوات التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في إيجاز صحفي، أن "القوات المسلحة تمكنت من تطهير مساحة تقدر بـ400 كم مربع من المناطق في البيضاء ومارب"، مضيفا أن "العمليات العسكرية استمرت باتجاه قانية حيث عاش العدو خلال تلك الفترة انهيارات واسعة في صفوفه وخسائر يومية".

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كما تطرق سريع إلى موضوع ياسر العواضي وهو الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، قائلاً إنه "نسق مع دول العدوان للالتفاف على قواتنا من مديرية ردمان"، مضيفا أن العواضي "واصل الانجرار مع مخططات العدوان رغم تحذيره وأدخل مرتزقة بينهم تكفيريون وداعشيون".

وتابع: "القوات المسلحة تمكنت من رصد نشاطات العواضي بينها حشد مرتزقة والتمركز في مناطق مختلفة"، مشيرا إلى أن "العواضي استعان بدول العدوان التي قدمت الدعم من مال وسلاح ومرتزقة وإسناد جوي".

وأوضح الناطق باسم القوات التابعة لأنصار الله، أن العواضي "رفض التجاوب مع جهود الوساطات من أبناء محافظة البيضاء"، مشيراً إلى أنه ساهم في "إقامة مصنع عبوات ناسفة لاستهداف القوات المسلحة في محافظة البيضاء". Advertisements

وكشف سريع أن "دول العدوان وضعت في أمرة العواضي لواءين عسكريين ومدرعات وآليات وأسلحة"، مؤكداً أن "خطة القوات المسلحة الهجومية هدفت للقضاء على فتنة الخائن العواضي عبر التقدم من أربعة مسارات".

وعرض يحيى سريع "مشاهد قال إنها للاستهداف المباشر لعناصر التحالف السعودي في مديرية ردمان وفرارهم، وإلى المنازل التي حولها عناصر التحالف السعودي إلى ثكنات عسكرية"، مؤكدا "سقوط العشرات من المرتزقة ما بين قتيل ومصاب وأسير وفر العشرات خلال هذا الهجوم".

ويشن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، غارات على مناطق مواقع تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن أبرزها العاصمة صنعاء.