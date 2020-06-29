شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن بالقاهرة: ثورة 30 يونيو حمت مصر من الانزلاق إلى الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور محمد علي مارم سفير اليمن بالقاهرة عن تهانيه للشعب المصرى وقيادته السياسية بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة. وفق بيان صحفى .

وقال مارم، إن هذه الثورة العظيمة عبرت عن خيارات وإرادة الشعب المصري أصدق تعبير ونجحت بما لا يقاس في المحافظة على مصر العروبة من الانزلاق إلى دوامة الفوضى والعنف كما ومثلت نقطة انطلاق لإنجاز المشاريع العملاقة والمكاسب الاستراتيجية وتوطيد عوامل الأمن والاستقرار والتعاون بين دول المنطقة القريبة منها والبعيدة في شتى المجالات.

وأضاف، أن الشعب المصرى العظيم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما خرج ذلك اليوم لاستعادة الدولة المصرية ومؤسساتها وترسيخ هيبتها ودورها الفعال في بناء الحاضر وصنع المستقبل الذى يليق بمصر فأنه جسد ذلك في مشهد حضاري مهيب وتلاحم وطني نجح بما لايُقاس في نيل إعجاب واحترام دول العالم .

Advertisements

وأشار إلى أن مصر وهي تستأنف دورها التاريخي والقيادي العربي من خلال دبلوماسية حكيمة ومتوازنة حققت نجاحات عظيمة على اكثر من صعيد كما وستظل الركيزة الأساسية والمحورية للسلام والأمن في المنطقة وحجر الزاوية في الدفاع عن المصالح الاستراتيجية العليا للأمة العربية.

وأشاد الدكتور مارم بالعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر في مختلف المجالات، معربا عن تقديره لمصر قيادة وشعبا، لمواقفها العروبية الثابتة والمبدئية إلى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس اليمن القائد الأعلى للقوات المسلحة متمنيا أن تعود هذه المناسبة الكريمة وقد تحقق لشعب مصر ما يصبو اليه من تقدم وازدهار.