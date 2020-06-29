شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأردنى يجدد الدعوة للالتزام بالشروط الصحية للوقاية من الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد وزير الصحة الأردنية الدكتور سعد جابر، اليوم الإثنين، دعوة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالشروط الصحية التي تقيهم خطر الإصابة بالفيروسات، وخصوصا كورونا المستجد، لاسيما بعدما دخلت بعض الدول والأقاليم بموجة ثانية من انتشار الوباء.

وقال الدكتور جابر- في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين - إن بدء الموجة الثانية من انتشار وباء كورونا المستجد في الصين ودول عديدة في العالم تتطلب مزيدا من الحرص وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية.

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وأكد أن وزارة الصحة والأجهزة المعنية تعاملت بكفاءة مع البؤر التي ظهرت منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة، وحدت من انتشاره الأمر الذي يتطلب المزيد من الحرص للمحافظة على هذا الإنجاز.

ودعا الوزير المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات، خصوصا في الأماكن المغلقة، ومواصلة الاهتمام بالعناية الشخصية والتعقيم المستمر.

وأشار إلى أن استخدام المصطلحات الطبية المتخصصة والفنية يحتاج أحيانا إلى تبسيط بالمفهوم حتى نضمن وصول الرسالة إلى الجميع، مؤكدا أنها مسؤولية الجميع سواء من المسؤولين الرسميين أم من وسائل الإعلام.