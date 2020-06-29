شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أول ركن شمس الدين كباشي: مطالب الثوار في السودان مشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي: "لا نعمل على استقطاب مكونات بعينها فى قوى التغيير"، موضحا أن مطالب الثوار فى السودان مشروعة.

وأضاف عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، فى تصريحات لقناة العربية، أن جهات تسعى للاستثمار داخل الجيش السودانى لزرع الفتن.

وفى وقت سابق، بحث عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشى، فى الخرطوم، اليوم الأحد، مع جيريمايا مامابولو رئيس بعثة الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة المشتركة فى دارفور "يوناميد"، تطورات مفاوضات السلام السودانية.

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وقال جيريمايا مامابولو - فى تصريح صحفى - إنه اطلع، خلال اللقاء، على سير وتطورات عملية التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة، والجهود المبذولة لتجاوز العقبات التى تواجهها، مشيدًا بالدور الكبير الذى تلعبه الوساطة من جنوب السودان فى دفع عملية التفاوض.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى مشاركة بعض الحركات فى التفاوض فى القريب العاجل، وعلى رأسها "حركة تحرير السودان - جناح عبد الواحد نور".

وأكد مباركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى للخطوات التى اتخذتها كافة أطراف عملية التفاوض، معربًا عن أمله بأن يفضى ذلك إلى سودان جديد ينعم بالسلام والاستقرار.