شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل الرحلات التجارية فى مطار الكويت الدولى ابتداء من الأول من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز التواصل الحكومى بالكويت، موافقة مجلس الوزراء الكويتى، على خطة من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلات التجارية فى مطار الكويت الدولى ذهابا وإيابا، اعتبارا من الأول من أغسطس 2020 بنسبة تشغيل لا تزيد عن 30 بالمئة وفقا للاشتراطات الصحية.

البيان الصادر اليوم و وفقا لما نشر على موقع جريدة الراى الكويتية، توقعت أن يُصدر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قراراً يوجه خلاله بتسريع صرف دعم العمالة المقررة للمواطنين المسجلين على البابين الثالث والخامس فى الميزانية فى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. Advertisements وبينت المصادر أن الحكومة ستوجه وزارة المالية إلى تجاوز الإجراءات الاعتيادية المتبعة فى تسجيل هذه التكلفة فى ميزانيتها، واختصارها بما يسمح صرف الدعم للمواطنين المستحقين بدءاً من الأسبوع المقبل.

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