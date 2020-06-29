شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس السيادة بالسودان: اعتقال عدد من قادة نظام البشير لتحريضهم على التظاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي: نتحمل جزءا من مسؤولية الفشل الذي يشعر به السودانيون، مشيرا إلى اعتقال عدد من قادة نظام البشير لتحريضهم على التظاهر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الفريق أول ركن شمس الدين كباشى: لدينا معلومات عن جهات تخطط لإجهاض 30 يونيو، متابعا: لم نغلق شوارع القيادة العامة خوفا من إنقلاب عسكري.

وفى وقت سابق، قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان تمديد حالة الإغلاق وحظر التجول في ولاية الخرطوم، بداية من بعد غد إلى الثلاثاء 7 يوليو المقبل، قبل العودة التدريجية للعمل بدءا من الأربعاء 8 يوليو، مع تقليص ساعات حظر التجول.

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وقال الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية - في تصريح مساء الأحد - إن اللجنة قررت تمديد حظر التجول بصورته الحالية، حتى 7 يوليو القادم، بنفس توقيتاته الحالية مع فترة سماح في الحركة داخل الأحياء من الساعة السادسة صباحا إلى الثالثة عصرا، مشيرا إلى أنه سيتم التدرج في رفع الحظر اعتبار من الاربعاء 8 يوليو.

وأضاف تاور أنه سيتم السماح التدريجي بمزاولة العمل وفقا لإجراءات تهيئة المواقع بما يتماشى مع الظروف الصحية، لافتًا إلى أن الإجراءات المتعلقة بالحظر الصحي في الولايات متروكة لتقديرات السلطات الولائية، وفقا للأحوال الصحية الخاصة بولاياتهم.

وأوضح أن محليات ولاية الخرطوم سوف تستعد للعودة المتدرجة للعمل، مع تهيئة الأسواق ومواقع العمل ووسائل المواصلات.