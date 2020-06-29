شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشارك غدا فى اجتماع برلمانى دولى حول مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى (الغرفة السفلى فى البرلمان) يوم غد الثلاثاء في اجتماع برلماني مشترك بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب بيان للمجلس اليوم /الاثنين/ فإن الاجتماع الذي سيعقد عبر تقنية "التّحاضر عن بعد" سيناقش مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في ظل وباء "كورونا".

وأضاف البيان أنه سيمثل المجلس الشعبي الوطني في هذا الاجتماع النائبان عبد المجيد دنوني وعمار موسي، الأول بصفته نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والثاني بصفته عضوا دائما بنفس الجمعية.

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